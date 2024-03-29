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Сегодня, 19:01

Источник: Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

Алина Савинова
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Дани Алвес.
Фото Reuters

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес в ближайшее время снова предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав, сообщает AS.

Как отмечает источник, футболиста обвиняют в плагиате музыки двух композиторов-соотечественников. В 2020 году он опубликовал песню «Aviao» («Самолет») в рамках проекта по борьбе с дезинформацией во время пандемии коронавируса. При этом два бразильских композитора Джулиано Матеус и Тьяго Матеус заявили, что Алвес исключил их имена из перечня создателей песни. Джулиано утвержает, что это он написал трек и посвятил его своему деду.

«Дани Алвес обманным путем удалил имена истинных создателей. Иными словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение с ложным авторством», — говорится в иске.

Сам Алвес отрицает выдвинутые против него обвинения. Отмечается, что он предстанет перед бразильским судом по видеосвязи.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Однако его адвокаты внесли залог в размере 1 миллиона евро, и футболист был освобожден на время рассмотрения его апелляции. 28 марта появилась информаци о том, что бывший игрок сборной Бразилии устроил вечеринку после выхода из-под стражи.

Источник: https://as.com/tikitakas/mas-problemas-para-dani-alves-sera-juzgado-en-brasil-por-otro-delito-n/?id_externo_rsoc=CM_TK_TW
Дани Алвес
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
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Валенсия – Мальорка
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30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
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Сельта – Р. Вальекано
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 8
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Роберт Левандовски

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 8
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 22 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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