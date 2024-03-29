Источник: Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес в ближайшее время снова предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав, сообщает AS.

Как отмечает источник, футболиста обвиняют в плагиате музыки двух композиторов-соотечественников. В 2020 году он опубликовал песню «Aviao» («Самолет») в рамках проекта по борьбе с дезинформацией во время пандемии коронавируса. При этом два бразильских композитора Джулиано Матеус и Тьяго Матеус заявили, что Алвес исключил их имена из перечня создателей песни. Джулиано утвержает, что это он написал трек и посвятил его своему деду.

«Дани Алвес обманным путем удалил имена истинных создателей. Иными словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение с ложным авторством», — говорится в иске.

Сам Алвес отрицает выдвинутые против него обвинения. Отмечается, что он предстанет перед бразильским судом по видеосвязи.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Однако его адвокаты внесли залог в размере 1 миллиона евро, и футболист был освобожден на время рассмотрения его апелляции. 28 марта появилась информаци о том, что бывший игрок сборной Бразилии устроил вечеринку после выхода из-под стражи.