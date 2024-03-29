«Реал» хочет подписать Хаби Алонсо в 2025 году

«Реал» планирует подписать главного тренера «Байера» в 2025 году, сообщает ESPN.

По информации источника, сливочные пока не хотят менять Карло Анчелотти.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

После 29 туров чемпионата Испании «королевский» клуб занимает первое место, набрав 72 очка. Мадридцы опережают ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.