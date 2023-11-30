Испанский журналист: «В «Реал Сосьедад» довольны ростом Захаряна, он показывает запредельную мотивацию»

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

«Захарян был одним из лучших на поле, несмотря на то что вчера играли в основном молодые футболисты атаки, а отдыхали самые важные игроки. Арсену еще предстоит пройти долгий путь, чтобы считаться звездой в «Сосьедаде». В будущем ему будет сложно конкурировать за игровое время с Кубо и Браисом, но уже сейчас россиянин показывает прогресс и запредельную мотивацию. В клубе довольны ростом молодого российского полузащитника», — приводит слова де ла Рика Sport24.

Ранее игру 20-летнего россиянина выделил главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль.