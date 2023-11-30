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Сегодня, 16:37

Испанский журналист: «В «Реал Сосьедад» довольны ростом Захаряна, он показывает запредельную мотивацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

«Захарян был одним из лучших на поле, несмотря на то что вчера играли в основном молодые футболисты атаки, а отдыхали самые важные игроки. Арсену еще предстоит пройти долгий путь, чтобы считаться звездой в «Сосьедаде». В будущем ему будет сложно конкурировать за игровое время с Кубо и Браисом, но уже сейчас россиянин показывает прогресс и запредельную мотивацию. В клубе довольны ростом молодого российского полузащитника», — приводит слова де ла Рика Sport24.

Ранее игру 20-летнего россиянина выделил главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Силкин оценил выступление Захаряна за «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
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2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 - : -
2.12 20:30
Реал – Гранада
 - : -
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
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Севилья – Вильярреал
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