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Силкин оценил выступление Захаряна за «Реал Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Вот он заболел несколько раз. А кому какая разница — заболел он или не заболел? Тебя не поле нет, вот и все. Уже разговоры про аренду пошли. И для чего он уходил? Дома всегда играл. Арсен хорошо вышел в последней игре в Лиге чемпионов. Очень хорошо выглядел, видно желания. Но одного желания мало. Надо быть посерьезнее», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом этого года. На данный момент Захарян провел за испанскую команду 12 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом ла лиги рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005483509_silkin_zaharyanu_nado_byit_posereznee_odnogo_jelaniya_malo
Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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Лас-Пальмас – Хетафе
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Атлетик – Р. Вальекано
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2.12 20:30
Реал – Гранада
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2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
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3.12 16:00
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