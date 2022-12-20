Иско ведет переговоры о расторжении контракта с «Севильей»

Полузащитник «Севильи» Иско хочет покинуть команду. Стороны ведут переговоры о расторжении договора, сообщает Relevo.

Ранее появлялась информация, что у игрока произошел конфликт со спортивным директором клуба Мончи.

30-летний испанец перешел в «Севилью» в августе 2022 года на правах свободного агента и провел за нее 19 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.