Иско договорился с «Севильей» о расторжении контракта

Полузащитник «Севильи» Иско договорился с клубом о расторжении контракта, сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время клуб официально объявит о расторжении контракта. Иско решил покинуть испанскую команду из-за конфликта со спортивным директором Мончи. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли сообщил руководству клуба, что не рассчитывает на игрока. Отмечается, что последний месяц Иско тренируется индивидуально из-за травмы лодыжки.

Одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Иско является «Вулверхэмптон», который возглавляет бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги. Также у полухащитника есть варианты не из топ-5 лиг.

30-летний испанец перешел в «Севилью» в августе 2022 года на правах свободного агента и провел за нее 19 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.