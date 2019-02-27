Иско не сыграет во втором матче полуфинала Кубка Испании с "Барселоной"

Форвард "Реала" Иско не был включен в заявку команды на второй матч полуфинала Кубка Испании с "Барселоной", сообщает официальный Твиттер "королевского" клуба. 26-летний испанец приступил к тренировкам в общей группе в начале недели после того, как оправился от травмы спины, но к участие в игре с сине-гранатовыми его решено было не привлекать.

Всего в заявочный лист команды Сантьяго Солари вошло 20 футболистов. Список игроков, которые могут принять участие в сегодняшнем матче, выглядит следующим образом:

Второй матч полуфинала Кубка Испании "Реал" - "Барселона" пройдет в среду, 27 февраля, в Мадриде. Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи