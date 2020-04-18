Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста хочет провести прощальный матч в Альбасете. Чемпион мира 2010 года, двукратный чемпион Европы (2008 и 2012 год) рассчитывает торжественно попрощаться с футболом.

— Да, я мечтаю о специальном прощальном матче, — цитирует Marca Иньесту. — Это было бы чем-то особенным. Но и другие игроки тоже хотели бы такого прощания. Я не знаю, получится ли. Календарь сейчас очень сложный для всех, очень плотный. Нелегко сделать так, чтобы многие игроки были одновременно доступны. А в качестве места проведения я хотел бы выбрать Альбасете, где состоялся мой дебют. Чтобы замкнуть этот круг.