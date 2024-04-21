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Сегодня, 12:07

Касильяс: «Анчелотти — хамелеон. Состав «Реала» моментально ко всему адаптируется»

Руслан Минаев
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о влиянии Карло Анчелотти на игру мадридцев.

«Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.

Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало», — цитирует Касильяса As.

 

«Реал» набрал 78 очков и лидирует в чемпионате Испании.

Икер Касильяс
Карло Анчелотти
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
15
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
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Жирона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Анте Будимир

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 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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