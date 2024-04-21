Касильяс: «Анчелотти — хамелеон. Состав «Реала» моментально ко всему адаптируется»

Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о влиянии Карло Анчелотти на игру мадридцев.

«Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.

Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало», — цитирует Касильяса As.

«Реал» набрал 78 очков и лидирует в чемпионате Испании.