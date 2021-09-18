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Игуаин: «Я забил 26 голов за год в «Реале», а клуб купил Кака и Бензема. Подумал: «Сколько тогда надо забивать?»

14:48
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Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин рассказал о конкуренции в «Королевском клубе».

«У нас была очень хорошая конкуренция с Бензема в «Реале», мы должны были выкладываться на всю в каждом матче. В год, когда в команду пришел Криштиану, он забил 27 голов, а я забил 26. В следующее трансферное окно «Реал» купил Кака и Бензема. Я тогда подумал: «Ну и сколько же мне теперь надо забивать?». Карим помог мне вывести на свет лучшую версию себя, а я помог ему стать его лучшей версией», — приводит ESPN слова Игуаина.

Игуаин выступал за «Реал» с 2007 по 2013 год, на его счету 121 гол и 56 результативных передач в 264 матчах за «сливочных».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.espn.com.ar/futbol/argentina/nota/_/id/9213538/gonzalo-higuain-espn-futbol-360-entrevista-no-volveria-seleccion-argentina-copa-america-messi-campeon-river-julian-alvarez-inter-miami-carrera

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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