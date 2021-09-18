Игуаин: «Я забил 26 голов за год в «Реале», а клуб купил Кака и Бензема. Подумал: «Сколько тогда надо забивать?»

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин рассказал о конкуренции в «Королевском клубе».

«У нас была очень хорошая конкуренция с Бензема в «Реале», мы должны были выкладываться на всю в каждом матче. В год, когда в команду пришел Криштиану, он забил 27 голов, а я забил 26. В следующее трансферное окно «Реал» купил Кака и Бензема. Я тогда подумал: «Ну и сколько же мне теперь надо забивать?». Карим помог мне вывести на свет лучшую версию себя, а я помог ему стать его лучшей версией», — приводит ESPN слова Игуаина.

Игуаин выступал за «Реал» с 2007 по 2013 год, на его счету 121 гол и 56 результативных передач в 264 матчах за «сливочных».