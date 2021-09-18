Эрик Гарсия: «Сейчас хорошее время, чтобы играть за «Барселону», ведь клуб делает ставку на молодежь»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением о нынешнем состоянии клуба.
«Сейчас хорошее время, чтобы играть за «Барселону», потому что клуб делает серьезную ставку на молодежь как на фундамент для будущего. Когда я переходил сюда, я понимал, что тут есть защитники высокого уровня и мне будет сложно, но я счастлив, что тренер дает мне уверенность в своих силах. Мы отлично начали сезон матчем с «Реалом Сосьедад», но потом немного оступились. Нам нужно становиться лучше, уверен, что у меня получится. Я — победитель по духу, мои одноклубники — тоже. Мы сделаем все ради победы», — приводит Mundo Deportivo слова Гарсии.
Гарсия — воспитанник «Барселоны», 20-летний испанец вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 3 матча за «сине-гранатовых» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210917/1001689536/eric-garcia.html
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