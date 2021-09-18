Эрик Гарсия: «Сейчас хорошее время, чтобы играть за «Барселону», ведь клуб делает ставку на молодежь»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением о нынешнем состоянии клуба.

«Сейчас хорошее время, чтобы играть за «Барселону», потому что клуб делает серьезную ставку на молодежь как на фундамент для будущего. Когда я переходил сюда, я понимал, что тут есть защитники высокого уровня и мне будет сложно, но я счастлив, что тренер дает мне уверенность в своих силах. Мы отлично начали сезон матчем с «Реалом Сосьедад», но потом немного оступились. Нам нужно становиться лучше, уверен, что у меня получится. Я — победитель по духу, мои одноклубники — тоже. Мы сделаем все ради победы», — приводит Mundo Deportivo слова Гарсии.

Гарсия — воспитанник «Барселоны», 20-летний испанец вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 3 матча за «сине-гранатовых» и не отличился результативными действиями.