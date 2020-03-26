Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

13:42
«Барселона». Фото Сайт клуба
«Барселона». Фото Сайт клуба
Теги:

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As. Президент клуба все же намерен пойти на эту меру, так ка считает ее необходимой. Руководство каталонцев уверено, что этот шаг законен в условиях чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разделились на три лагеря. Нападающий Лионель Месси и некоторые другие игроки без вопросов готовы отказаться от части зарплаты. Некоторые считают, что руководители сами виноваты в сложившейся ситуации, так как совершили дорогие трансферы. Другие же игроки пока воздерживаются и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир