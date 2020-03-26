Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As. Президент клуба все же намерен пойти на эту меру, так ка считает ее необходимой. Руководство каталонцев уверено, что этот шаг законен в условиях чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разделились на три лагеря. Нападающий Лионель Месси и некоторые другие игроки без вопросов готовы отказаться от части зарплаты. Некоторые считают, что руководители сами виноваты в сложившейся ситуации, так как совершили дорогие трансферы. Другие же игроки пока воздерживаются и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.