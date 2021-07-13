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Игроки «Барселоны» недовольны новым руководством клуба

16:55
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Игроки «Барселоны» недовольны действиями нового руководства, сообщает Sport.es.

Футболисты не понимают, почему клуб урезал им зарплаты, но при этом активно действует на трансферном рынке. Игроки добровольно пошли на снижение окладов, но их настораживает тот факт, что у новичков могут быть более выгодные финансовые условия.

Каталонцы, напомним, подписали на правах свободных агентов Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, а также вернули из аренды Эмерсона.

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Иван Шитик все материалы автора

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