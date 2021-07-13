Перес высказался о разговоре, в котором назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами»

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с заявлением после публикации его слов о легендах мадридского клуба — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса.

Ранее издание El Confidencial опубликовало аудиозапись телефонного разговора, в котором Перес критикует Касильяса и Рауля.

«Я считаю, что нужно прояснить ряд вещей, ведь в сегодняшней публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, приписанные мне. Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Они были опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в проекте по созданию Суперлиги. Я передал это дело адвокатам, которые сейчас изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации», — цитирует Переса официальный сайт клуба.

40-летний Касильяс большую часть карьеры провел в «Реале». Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в «Порту» в 2015 году после 17 лет выступлений за основную команду «Королевского клуба». В составе «Реала» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, четырежды Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

44-летний Рауль в 741 матче за мадридский клуб забил 323 гола. За 16 сезонов в «Реале» он завоевал 16 титулов, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2002 году.