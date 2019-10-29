Хосеп Гвардьола: «Когда увидел игру Месси, понял, что с этим парнем мы выиграем все»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола вспомнил, как впервые узнал о Лионеле Месси в «Барселоне». По его словам, аргентинец не производил впечатление великого игрока своей внешностью.

— Кто-то очень давно сказал мне, что в учебном центре есть очень сильный ребенок, — цитирует Le Figaro Гвардьолу. — Мне сказали, что он очень маленький, но забивает много и очень хорош в дриблинге. Когда увидел его, маленького и робкого, подумал: «Это он так силен во всем?» А когда увидел, как он играет, я понял, что с этим парнем мы выиграем все.