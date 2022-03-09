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Сегодня, 16:23

Хави: «Отношусь к Куману со всем уважением. Он легенда «Барселоны»

Хави высказался об отношениях президента «Барселоны» Лапорты и Кумана
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об отношениях президента каталонского клуба Жоана Лапорты и бывшего наставника Роналда Кумана.

«Я не вникаю в отношения Лапорты и Кумана, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Отношусь к Куману со всем уважением. Он легенда «Барселоны». Благодарен ему за хорошую работу, проделанную в трудном время для нашего клуба».

Ранее Лапорта заявил, что должен был уволить Кумана из каталонского клуба раньше.

Напомним, 58-летний нидерландец возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством каталонцы выиграли Кубок Испании и занял третье место в ла лиге в сезоне-2020/21. Его уволили с поста главного тренера клуба 28 октября 2021 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220309/1001763679/xavi-decir-buenas-palabras-koeman-leyenda-club.html
Роналд Куман
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
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 2 : 0
19.01 23:30
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