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Сегодня, 00:56

«Хетафе» вырвал победу у «Валенсии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хетафе» выиграл у «Валенсии» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины гости остались в меньшинстве, так как защитник «летучих мышей» Габриэль Паулиста получил вторую желтую карточку. На 87-й минуте Борха Майорал вывел хозяев вперед.

Сразу после гола игрок «Валенсии» столкнулся с арбитром, что не понравилось Хави Герре. Он что-то сказал в адрес арбитра, за что получил красную карточку. На 3-й добавленной минуте защитник хозяев Домингос Дуарте оказался на газоне после толчка соперника, но судья не стал наказывать нарушителя, что не понравилось игроку. За резкие высказывания в адрес рефери он получил красную карточку.

«Хетафе» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Валенсия» идет на 10-й строчке — 19 очков.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:0
Валенсия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Валенсия
ФК Хетафе
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
9
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
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9.12 16:00
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Вильярреал – Р. Сосьедад
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9.12 23:00
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10.12 16:00
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