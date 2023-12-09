«Хетафе» вырвал победу у «Валенсии»

«Хетафе» выиграл у «Валенсии» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины гости остались в меньшинстве, так как защитник «летучих мышей» Габриэль Паулиста получил вторую желтую карточку. На 87-й минуте Борха Майорал вывел хозяев вперед.

Сразу после гола игрок «Валенсии» столкнулся с арбитром, что не понравилось Хави Герре. Он что-то сказал в адрес арбитра, за что получил красную карточку. На 3-й добавленной минуте защитник хозяев Домингос Дуарте оказался на газоне после толчка соперника, но судья не стал наказывать нарушителя, что не понравилось игроку. За резкие высказывания в адрес рефери он получил красную карточку.

«Хетафе» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Валенсия» идет на 10-й строчке — 19 очков.