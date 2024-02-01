Футре: «Если у Винисиуса задался день, его невозможно остановить»

Экс-игрок «Атлетико» Паулу Футре поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с «Реалом» в рамках 23-го тура ла лиги.

«Я думаю, что в «Атлетико» самым важным игроком будет Мората. Мне кажется, они победят, забив один гол. В «Реале» самым значимым игроком будет Винисиус. Он очень опасный футболист, который выводит из равновесия и который может выиграть матч в одиночку. Он феномен. Если у него задался день, его невозможно остановить», — приводит Marca слова Футре.

Матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 4 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 23-летний Жуниор Винисиус провел 13 матчей за «Реал» в чемпионате Испании, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.