Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу над "Бетисом"

"Барселона" обыграла на выезде "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 4:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Лионель Месси, еще один мяч забил Луис Суарес.

Каталонцы одержали пятую победу подряд в ла лиге. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая "Атлетико" на 10 очков, "Реал" на 12 баллов.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Бетис" - "Барселона" - 1:4 (0:2)

Голы: Месси, 18 (0:1). Месси, 45+2 (0:2). Суарес, 63 (0:3). Лорен Морон, 82 (1:3). Месси, 85 (1:4).

"Бетис": Пау Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Хоакин (Эмерсон, 67), Гуардадо, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 75), Каналес, Ло Сельсо (Лайнес, 68), Тельо, Хесе.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Артур (Семеду, 64), Ракитич (Аленья, 88), Суарес (Коутинью, 90), Месси.

Предупреждения: Гуардадо, 16. Лангле, 52. Семеду, 67.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

17 марта. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".