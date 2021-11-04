Лапорта не прилетел на встречу с руководителями «Аль-Садда» по поводу перехода Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не прилетел на переговоры с руководством «Аль-Садда» для переговоров о переходе главного тренера катарской команды Хави, сообщает Marca.

По информации источника, на встрече, которая проходила в формате ужина, присутствовали два функционера каталонского клуба.

Отмечается, что решение Лапорты негативно сказалось на процессе переговоров.

Заключительная встреча клубов, на которой будет принято окончательное решение о будущем Хави, должна состояться 4 ноября.

Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.