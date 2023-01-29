Хави восхитился игрой Педри после матча «Барселоны» с «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением от игре Педри в матче против «Жироны» (1:0). 20-летний футболист в этой встрече забил победный гол и провел свой сотый матч за каталонцев.

«Педри меняет мир. Он смотрит между линиями и атакует свободные зоны. Добавьте к этому голы, и мы говорим об одном из лучших полузащитников в мире в 20 лет», — цитирует тренера Goal.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

В этом сезоне Педри провел 18 матчей в ла лиге, забив 5 голов.