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Сегодня, 10:32

Хави восхитился игрой Обамеянга после матча «Барселоны» с «Осасуной»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в матче 28-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0).

«Дело не только в том, что он забивает голы, а в том, с каким профессионализмом тренируется. Он пример для каждого игрока. Обамеянг — дар, упавший с небес», — сказал Хави на пресс-конференции после матча.

В этом сезоне за «Барселону» 32-летний форвард забил 5 голов пяти матчах за команду.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Осасуна
0
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3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
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 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
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 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
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 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
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 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
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 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
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 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
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 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
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20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
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Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
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 - : -
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