Хави восхитился игрой Обамеянга после матча «Барселоны» с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в матче 28-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0).

«Дело не только в том, что он забивает голы, а в том, с каким профессионализмом тренируется. Он пример для каждого игрока. Обамеянг — дар, упавший с небес», — сказал Хави на пресс-конференции после матча.

В этом сезоне за «Барселону» 32-летний форвард забил 5 голов пяти матчах за команду.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.