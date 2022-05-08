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Хави: «У «Барселоны» теперь больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).

«Я доволен, однако нам нужно проанализировать матч и выяснить, чего нам не хватало. Команда готова бороться, этого не было в ноябре. Это был равный матч, но нам все-таки удалось победить. Мы — «Барселона», и это наш минимум, но в ноябре мы были девятыми, не были даже в зоне попадания в Лигу Европы. Мы должны стать лучше в игре, быть более собранными и конкурировать за титулы. Теперь у нас больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы. Мы не можем провести еще один год, не будучи конкурентоспособными», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.

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Х2

15%

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ЦСКА 0
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1.70

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Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Бетис
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
8
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
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7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 1 : 2
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
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 - : -
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