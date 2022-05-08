Хави: «У «Барселоны» теперь больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).

«Я доволен, однако нам нужно проанализировать матч и выяснить, чего нам не хватало. Команда готова бороться, этого не было в ноябре. Это был равный матч, но нам все-таки удалось победить. Мы — «Барселона», и это наш минимум, но в ноябре мы были девятыми, не были даже в зоне попадания в Лигу Европы. Мы должны стать лучше в игре, быть более собранными и конкурировать за титулы. Теперь у нас больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы. Мы не можем провести еще один год, не будучи конкурентоспособными», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.