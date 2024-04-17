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Сегодня, 17:40

Хави-тренер удаляется чаще Хави-игрока

Кирилл Бурдаков
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) в третий раз за последний год был вынужден покинуть тренерскую скамейку каталонцев из-за удаления.

Ранее он дважды получал красные карточки в чемпионате Испании — во встречах с «Хетафе» и «Атлетико». Также 44-летний специалист 22 раза наказывался предупреждениями (16 в чемпионате, три в Кубке, два в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы).

Любопытно, что за 767 матчей в качестве игрока «Барсы» Хави удалили только два раза — во встречах с «Вильярреалом» и «Реалом». Еще одну красную карточку хавбек увидел перед собой в 17-летнем возрасте, когда выступал за вторую команду в третьем по статусу испанском дивизионе.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Болельщику «Малаги» пришлось заплатить 50 евро за футболку полузащитника Лоренцо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 - : -
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
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Севилья – Мальорка
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Артем Довбик

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Джуд Беллингем

Реал

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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

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Барселона

 8
И К Ж
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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