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Сегодня, 21:40

Анчелотти — о Беллингеме: «Джуду всего 20 лет, и он великолепен»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о футбольном будущем полузащитника мадридской команды Джуда Беллингема.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков. Беллингем очень хороший, современный игрок. Очень сильный, очень техничный, и у меня нет никаких сомнений на его счет», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом 2023 года. Всего за «сливочных» 20-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 20 голами и 10 результативными передачами.

В прошлом году Беллингем стал лауреатом премии Golden Boy, которая вручается лучшему игроку года в Европе в возрасте до 21 года.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Неделя

Хави-тренер удаляется чаще Хави-игрока
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
Результаты / календарь
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38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 - : -
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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