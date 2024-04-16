Болельщику «Малаги» пришлось заплатить 50 евро за футболку полузащитника Лоренцо
Полузащитник «Малаги» Дани Лоренцо отдал фанату свою футболку за 50 евро.
Хавбек рассказал, что клуб дает определенное количество футболок на сезон, лимит которых закончился. Футболист признался, что он не миллионер и попросил понять его действия.
В текущем сезоне 21-летний Лоренцо провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|31
|16
|9
|6
|51-29
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34-32
|47
|
8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36-44
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29-35
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32-60
|17
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|- : -
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|- : -
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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