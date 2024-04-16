Болельщику «Малаги» пришлось заплатить 50 евро за футболку полузащитника Лоренцо

Полузащитник «Малаги» Дани Лоренцо отдал фанату свою футболку за 50 евро.

Хавбек рассказал, что клуб дает определенное количество футболок на сезон, лимит которых закончился. Футболист признался, что он не миллионер и попросил понять его действия.

В текущем сезоне 21-летний Лоренцо провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.