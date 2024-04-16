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Сегодня, 19:57

Болельщику «Малаги» пришлось заплатить 50 евро за футболку полузащитника Лоренцо

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Полузащитник «Малаги» Дани Лоренцо отдал фанату свою футболку за 50 евро.

Хавбек рассказал, что клуб дает определенное количество футболок на сезон, лимит которых закончился. Футболист признался, что он не миллионер и попросил понять его действия.

В текущем сезоне 21-летний Лоренцо провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Футбол
ФК Малага
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 - : -
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
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Альмерия – Вильярреал
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Чими Авила

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 23 2 5
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Реал

 23 2 2
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