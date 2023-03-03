Хави считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы не смогли держать мяч. Нам было трудно в единоборствах, чтобы владеть мячом, но мы очень хорошо защищались. «Барселона» боролась до конца, и это очень позитивно. 0:1 дает нам определенное преимущество, но нам придется конкурировать с очень сильным «Реалом». Я по-прежнему считаю их фаворитом», — цитирует Football Espana Хави.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.