«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча Кубка Испании

«Барселона» выиграла у «Реала» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Победу каталонцам принес автогол бразильского защитника Эдера Милитау на 26-й минуте встречи. Мадридская команда за весь матч ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.