Бускетс не считает «Барселону» фаворитом после победы в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не считает каталонцев фаворитом на выход в финал Кубка Испании несмотря на победу в первом матче 1/2 финала.

«Преимущество важно, но впереди еще ответный матч. Мы выиграли после двух поражений, у нас были потери в составе, но команда хорошо начала игру с «Реалом». Мы одержали победу, и у нас может быть небольшое преимущество в ответном матче. Я очень счастлив быть игроком с наибольшим количеством эль-класико за карьеру. Мне посчастливилось играть за каталонцев много лет», — цитирует Football Espana Бускетса.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.