«Барселона» не смогла победить «Хетафе» — это вторая ничья каталонцев подряд

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Для каталонцев эта ничья стала второй в ла лиге подряд.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» сократил отставание от «Барсы» до 11 очков. «Хетафе» с 31 очком оторвался от зоны вылета и занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют дома с «Атлетико», «Реал» примет «Сельту». «Хетафе» поедет в гости к «Мальорке».