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Сегодня, 16:42

Хави считает, что пока рано говорить о продлении контракта с «Барселоной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, сможет ли он стать новым Алексом Фергюсоном для своей команды.

Шотландский специалист в свое время отработал 27 лет во главе «Манчестер Юнайтед».

«Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это непросто, но я надеюсь, что так будет. Я очень благодарен президенту за его слова. Он всегда говорит мне, что доволен моей работой. Сейчас пока не время говорить о продлении контракта», — заявил Хави на пресс-конференции.

Контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до лета этого года. Каталонцы на данный момент возглавляют турнирную таблице ла лиги.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
14
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
15
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
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