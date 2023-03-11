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Сегодня, 16:36

Коке высказался о возвращении Гризманна в «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Коке рассказал о возвращении нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» в мадридскую команду.

«Антуану было очень трудно вернуться. Он хорошо это объяснил. Его возвращение было непростым после отъезда в Барселону и после всего, что произошло. Люди очень любили его, но он ушел. Он знал, что должен отдать все за этот шанс, он должен был молчать и работать, чтобы вернуть любовь людей. И я верю, что своей работой, своими усилиями, своей жертвой он делает это. Надеюсь, он сможет сохранить ту форму, которую имеет, потому что для нас это очень важно. С моей точки зрения, он один из лучших игроков в нашей команде и один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. Летом 2019 года 31-летний форвард перешел в «Барселону». В августе 2021 года он вернулся в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне француз отметился 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.

Антуан Гризманн
Коке Ресурексьон (Коке)
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ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
14
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
15
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
18
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
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Вильярреал – Бетис
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Энес Юнал

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 12
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Карим Бензема

Реал

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П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
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Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

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Эльче

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