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Сегодня, 02:54

Хави считает, что Кунде очень поможет «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Жюля Кунде в каталонский клуб. 23-летний француз заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

«Я очень рад приходу Кунде. Он поможет нам в контроле мяча. Он быстр, агрессивен и помогает в контратакующих ситуациях. Также Кунде может сыграть крайнего защитника, как Араухо. Повышается конкуренция, и это здорово», — цитирует пресс-служба клуба Хави.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
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 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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