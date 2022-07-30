Хави считает, что Кунде очень поможет «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Жюля Кунде в каталонский клуб. 23-летний француз заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.
«Я очень рад приходу Кунде. Он поможет нам в контроле мяча. Он быстр, агрессивен и помогает в контратакующих ситуациях. Также Кунде может сыграть крайнего защитника, как Араухо. Повышается конкуренция, и это здорово», — цитирует пресс-служба клуба Хави.
В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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