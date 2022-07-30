Хави считает, что Кунде очень поможет «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Жюля Кунде в каталонский клуб. 23-летний француз заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

«Я очень рад приходу Кунде. Он поможет нам в контроле мяча. Он быстр, агрессивен и помогает в контратакующих ситуациях. Также Кунде может сыграть крайнего защитника, как Араухо. Повышается конкуренция, и это здорово», — цитирует пресс-служба клуба Хави.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.