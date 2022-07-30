Хави считает, что Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что нападающий Лионель Месси должен вернуться в каталонский клуб. Аргентинец выступал за сине-гранатовых с 2005 по 2021 год.
«Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в «Барселоне» не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Marca Хави.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.
В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
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18
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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