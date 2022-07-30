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Сегодня, 04:26

Хави считает, что Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что нападающий Лионель Месси должен вернуться в каталонский клуб. Аргентинец выступал за сине-гранатовых с 2005 по 2021 год.

«Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в «Барселоне» не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Marca Хави.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

Лионель Месси. «Барселона» вернет Месси следующим летом. Клуб хочет загладить вину перед легендой

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Лионель Месси
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хави считает, что Кунде очень поможет «Барселоне»
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3
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4
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
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