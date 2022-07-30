«Барселона» продала свой первый NFT-токен за 693 тысячи долларов. Он посвящен Кройффу

«Барселона» на официальном сайте объявила о продаже своего первого NFT. За цифровой токен с легендарным голом Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» (22 декабря 1973 года) каталонский клуб получил 693 тысячи долларов.

Отмечается также, что покупатель на аукционе в Нью-Йорке еще приобрел четыре дополнительных NFT и стал цифровым послом клуба, что даст ему возможность пользоваться особыми привилегиями клуба.

NFT — это уникальная виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. Она предназначена для подтверждения права собственности на виртуальный предмет.