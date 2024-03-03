Стало известно, при каком условии Тухель согласится возглавить «Барселону»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может рассмотреть вариант с назначением в «Барселону». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на данный момент приоритетом для 50-летнего специалиста является возвращение в АПЛ. В частности, наставник готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

Если вариант с переездом в Англию окажется неудачным, немец будет заинтересован в продолжении своей тренерской карьеры в каталонском клубе.