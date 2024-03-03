Стало известно, при каком условии Тухель согласится возглавить «Барселону»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может рассмотреть вариант с назначением в «Барселону». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, на данный момент приоритетом для 50-летнего специалиста является возвращение в АПЛ. В частности, наставник готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Если вариант с переездом в Англию окажется неудачным, немец будет заинтересован в продолжении своей тренерской карьеры в каталонском клубе.
Ранее «Бавария» объявила об уходе Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.
Источник: The Sun
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|61
|
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|18
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|4
|57-33
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|
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|
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|
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|
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|11
|43-49
|32
|
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|27
|7
|8
|12
|25-33
|29
|
14
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23-37
|26
|
17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30-39
|24
|
18
|Кадис
|27
|2
|13
|12
|18-38
|19
|
19
|Гранада
|26
|2
|8
|16
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|
20
|Альмерия
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|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|- : -
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|- : -
|10.03
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|
Бетис – Вильярреал
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|11.03
|23:00
|
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|
|
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Атлетико
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|
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Диего Рико
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|
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Ян Коуту
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|И
|К
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Чими Авила
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|2
|4
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Фернандес Иглесиас Начо
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|2
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Хетафе
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