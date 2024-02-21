У форварда «Атлетико» Гризманна диагностировано растяжение связок голеностопа

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

Нападающий из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 78-й минуте игры. Как сообщает «Атлетико», у футболиста диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

По информации Relevo, нападающий пропустит ответный полуфинал Кубка Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» (29 февраля). Однако Гризманн рассчитывает восстановиться к ответной игре с «Интером» в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет 13 марта.

В текущем сезоне 32-летний Гризманн провел 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 7 результативными передачами.