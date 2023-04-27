Хави: «Барселона» старалась до конца, но «Райо» просто победил"

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но «Райо» просто победил. Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает», — цитирует Football Espana Хави.

Также Хави отметил, что «Барселоне» не удалось извлечь выгоду из поражения «Реала» от «Жироны» во вторник вечером, так как в чемпионской гонке еще предстоит пройти долгий путь.

«Послание простое: осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и ла лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — добавил специалист.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Барселона» идет первой, опережая «Реал» на 9 очков.