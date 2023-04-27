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Сегодня, 02:19

Хави: «Барселона» старалась до конца, но «Райо» просто победил"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но «Райо» просто победил. Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает», — цитирует Football Espana Хави.

Также Хави отметил, что «Барселоне» не удалось извлечь выгоду из поражения «Реала» от «Жироны» во вторник вечером, так как в чемпионской гонке еще предстоит пройти долгий путь.

«Послание простое: осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и ла лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — добавил специалист.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Барселона» идет первой, опережая «Реал» на 9 очков.

26&nbsp;апреля. &laquo;Райо Вальекано&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. «Райо» — кошмар «Барселоны», «Интер» не пустил «Ювентус» в финал, «Ливерпуль» разыгрался
Хави Эрнандес (Хави)
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Ла лига, 31-й тур: «Жирона» обыграла «Реал», «Райо Вальекано» победил «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 24 4 3 55-11 76
2
 Реал 31 20 5 6 65-28 65
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 31 16 7 8 39-29 55
5
 Бетис 31 14 7 10 39-33 49
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 31 12 8 11 29-32 44
9
 Р. Вальекано 31 11 10 10 38-37 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
12
 Сельта 31 10 9 12 37-42 39
13
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Альмерия 31 9 6 16 38-53 33
16
 Кадис 31 7 11 13 23-43 32
17
 Хетафе 31 7 10 14 29-41 31
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 31 2 7 22 20-62 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 0 : 1
25.04 20:30
Жирона – Реал
 4 : 2
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Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 0
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 3 : 1
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 1 : 2
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 1 : 0
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 2 : 1
27.04 20:30
Валенсия – Вальядолид
 - : -
27.04 20:30
Вильярреал – Эспаньол
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