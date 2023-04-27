«Сельте» хватило одного гола для победы над «Эльче»
«Сельта» выиграла у «Эльче» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
Единственный гол на последних минутах встречи забил ганский защитник Джозеф Айду.
«Сельта» набрала 39 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Эльче» — последний (13 очков).
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|
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|24
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|3
|55-11
|76
|
2
|Реал
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|
3
|Атлетико
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|
4
|Р. Сосьедад
|31
|16
|7
|8
|39-29
|55
|
5
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|
6
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|31
|12
|8
|11
|29-32
|44
|
9
|Р. Вальекано
|31
|11
|10
|10
|38-37
|43
|
10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|
11
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|
12
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|
13
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Альмерия
|31
|9
|6
|16
|38-53
|33
|
16
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|
17
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|
18
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|
19
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
20
|Эльче
|31
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|22
|20-62
|13
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38 тур
|25.04
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
Жирона – Реал
|4 : 2
|25.04
|23:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|0 : 0
|26.04
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|3 : 1
|26.04
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|1 : 2
|26.04
|23:00
|
Сельта – Эльче
|1 : 0
|26.04
|23:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|2 : 1
|27.04
|20:30
|
Валенсия – Вальядолид
|- : -
|27.04
|20:30
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|27.04
|23:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
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|Г
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Барселона
|18
|
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Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
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Антуан Гризманн
Атлетико
|10
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
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|
|
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Реал Сосьедад
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|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
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|3
|2
|
|
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