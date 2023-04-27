«Сельте» хватило одного гола для победы над «Эльче»

«Сельта» выиграла у «Эльче» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Единственный гол на последних минутах встречи забил ганский защитник Джозеф Айду.

«Сельта» набрала 39 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Эльче» — последний (13 очков).