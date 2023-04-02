Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:14

Хави: «Пришлось выпускать тех, кто выходит нечасто, и они показали футбол высокого уровня»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (4:0).

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда. Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея выпустить в центре поля Эрика Гарсию родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает первое место в ла лиге, набрав 71 очко. «Эльче» находится на 20-й строчке (13).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Эльче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 2 : 1
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 0 : 0
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 0 : 2
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 0 : 4
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости