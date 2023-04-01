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1 апреля, 23:55

«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Эльче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Эльче» — «Барселона» — 0:4.
Фото AFP

«Барселона» на выезде обыграла «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 4:0.

Голами в составе каталонской команды отметились Роберт Левандовски, оформивший дубль, Ансу Фати и Ферран Торрес.

«Барселона» занимает первое место в ла лиге, набрав 71 очко. «Эльче» находится на 20-й строчке (13).

Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 22:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:4
Барселона

Ансу Фати
Роберт Левандовски
ФК Барселона
ФК Эльче
2
0
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«Севилья» на выезде обыграла «Кадис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 2 : 1
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 0 : 0
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 0 : 2
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 0 : 4
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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