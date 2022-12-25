Хави попытается уговорить Бускетса остаться в «Барселоне» еще на сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что полузащитник Серхио Бускетс еще может помочь команде, сообщает AS.

Он планирует встретиться с хавбеком в ближайшие дни. Хави хочет, чтобы Бускетс остался если не на весь сезон-2023/2024, то хотя бы до января 2024 года.

Однако футболист твердо намерен уйти из «Барселоны» летом 2023 года в качестве свободного агента.

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.