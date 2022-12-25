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Гаттузо: «Анчелотти лучший в мире — он может найти ключ к любому футболисту. Удивительно, как он понимает игроков четырех поколений»

Гаттузо объяснил, почему считает Анчелотти лучшим тренером мира
Руслан Минаев
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо назвал Карло Анчелотти лучшим наставником в мире.

По словам Гаттузо, Анчелотти может найти подход к игроку любого возраста.

«Как проникнуть в сознание 20-летнего игрока? Для меня идеальный тренер в этом плане — Карло Анчелотти. У него всегда есть ключ к любому игроку. Это только кажется простым, но это не так. Когда я только начинал, это было мне непонятно, потому что я думал, что все должны делать то же самое, что и я, иметь такой же менталитет. Но нужно знать, кто перед вами.

Например, у меня есть сын и дочь. Моя дочь — сильная женщина, ее характер напоминает мой. А сын совершенно другой. Я не могу говорить с ними одинаково. Если я буду говорить со своим сыном так же, как с дочерью, это его убьет. Я должен говорить с ним по-другому. С игроками — то же самое.

По этой причине, помимо тактики и остального, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений», — цитирует наставника «Валенсии» As.

Гаттузо играл под руководством Анчелотти в «Милане» с 2001 по 2009 год.

В этом сезоне чемпионата Испании «Валенсия» идет на 11-м место с 19 очками. «Реал» — на втором, имея 35 очков.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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И В Н П +/- О
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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П
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Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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И К Ж
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