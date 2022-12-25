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Сегодня, 19:03

Защитник Ферлан Менди летом может покинуть «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Ферлан Менди может покинуть «Реал» следующим летом, сообщает Fichajes.

27-летний француз хочет перейти в команду, где будет иметь твердое место в основном составе.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за 27-летнего игрока 50 миллионов евро. Причем эта сумма распространяется на все клубы, кроме «ПСЖ». Парижанам «Реал» продаст Менди только при активации опции выкупа в размере 250 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах за мадридский клуб и отметился 1 голевой передачей.

ФК Реал
Ферлан Менди
0
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Реал Сосьедад

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