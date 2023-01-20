Хави похвалил игроков «Барселону» за отношение к матчу с «Сеутой»

Главный тренер Хави прокомментировал победу над «Сеутой» (5:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Прежде всего хочу отметить отношение команды. Это очень важно. У нас был опыт матча с «Интерсити» на предыдущей стадии. Во втором тайме мы были очень хороши. Нелегко играть на таких стадионах», — цитирует Football Espana Хави.

Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.