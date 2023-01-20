Анчелотти: «У «Реала» хватило характера, чтобы изменить ход матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы провели очень плохой первый тайм и неожиданный второй, потому что после первой половины трудно изменить динамику. У команды хватило характера, чтобы изменить это. Парни не сдались, и я уверен, что это изменит нас.

Себальос и Асенсио изменили динамику игры. Они вложили в игру много сил и энергии. Они сыграли решающую роль в изменении счета и выхода в следующий раунд», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.