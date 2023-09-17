Хави — о матче с «Бетисом»: «У нас было много великолепных моментов. Так и надо»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего не хватило команде в матче 5-го тура ла лиги с «Бетисом» (5:0).
«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо», — цитирует Хави Marca.
После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков. У «Бетиса» 7 очков и 9-я строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
2
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
12
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
13
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
16
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
17
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|3
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|3
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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