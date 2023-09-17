Хавьер Клементе: «Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме»

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе хочет, чтобы экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса посадили в тюрьму.

«Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме, чтобы он понял, как он поступил с Анхелем Марией Вильяром. Он выдвинул вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму с одобрения Верховного совета по спорту, который был очень благосклонны к Луису, а не к Вильяру. Тебас (глава ла лиги) должен пасть следующим. Он разрушает испанский футбол», — приводит слова Клементе Mundo Deportivo.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метра. Также суд наложил на экс-главу RFEF запрет на общение с Эрмосо в ходе расследования.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.