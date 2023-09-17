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Хавьер Клементе: «Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме»

Экс-тренер сборной Испании Клементе хочет, чтобы Рубиалеса посадили в тюрьму
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе хочет, чтобы экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса посадили в тюрьму.

«Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме, чтобы он понял, как он поступил с Анхелем Марией Вильяром. Он выдвинул вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму с одобрения Верховного совета по спорту, который был очень благосклонны к Луису, а не к Вильяру. Тебас (глава ла лиги) должен пасть следующим. Он разрушает испанский футбол», — приводит слова Клементе Mundo Deportivo.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метра. Также суд наложил на экс-главу RFEF запрет на общение с Эрмосо в ходе расследования.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.

Источник: Mundo Deportivo
Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
Хавьер Клементе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
2
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
12
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
13
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
14
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
15
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
16
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
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Горка Гурусета

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 3
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 3
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Роберт Левандовски

Барселона

 3
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

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Кадис

 3 1 1
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Лоик Баде

Севилья

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