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Сегодня, 09:18

Хави — о финале Суперкубка Испании: «Мы должны показать наши амбиции и выиграть трофей»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».

«Мы должны выиграть этот финал. Когда я был игроком, я чувствовал то же волнение, что и сейчас, потому что мы — «Барса», и это никогда не изменится. «Реал» — сильная команда, и у них есть психологическое преимущество, поскольку у них больше опыта в финалах. Мы должны показать наши амбиции и желание и, наконец, выиграть трофей», — цитирует пресс-служба клуба Хави.

Финал Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдет сегодня, 15 января. Начало встречи — 22.00 мск.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

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Атлетико

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Бетис

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Эльче

 7 2 1
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