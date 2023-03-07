Хави обошел Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону» в чемпионата Испании

5 марта «Барселона» минимально обыграла «Валенсию» (1:0) в матче ла лиги.

Для главного тренера каталонцев Хави эта игра стала 50-й во главе «Барселоны» в чемпионате. За этот отрезок клуб набрал 118 очков в ла лиге. По этому показателю специалист обошел Хосепа Гвардиолу, который набрал 117 баллов.

Рекордсменом по этому показателю является Луис Энрике — 127 очков.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка за 24 игры. Ближайший преследователь каталонской команды — «Реал», который отстает от сине-гранатовых на 9 очков.